«Фенербахче» обыграл ХИК в отборочном турнире Лиги Европы
19 августа 2021, 23:44
В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Фенербахче» победил ХИК (1:0).
Единственный мяч забил Мухамед Гюмюшкая. Ответная игра пройдет 26 августа.
Лига Европы
Четвертый отборочный раунд
Первый матч
«Фенербахче» (Турция) — ХИК (Финляндия) — 1:0 (0:0)
Гол: Гюмюшкая, 64.
19 августа. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».
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