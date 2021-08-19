Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

«Фенербахче» обыграл ХИК в отборочном турнире Лиги Европы

19 августа 2021, 23:44
Теги:

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Фенербахче» победил ХИК (1:0).

Единственный мяч забил Мухамед Гюмюшкая. Ответная игра пройдет 26 августа.

Лига Европы

Четвертый отборочный раунд

Первый матч

«Фенербахче» (Турция) — ХИК (Финляндия) — 1:0 (0:0)

Гол: Гюмюшкая, 64.

19 августа. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Испания не разрешила российским военным кораблям войти в Сеуту
Как интервью блогера Навального появилось в грузинском СМИ
Ученые назвали причину старения, которую можно вылечить
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд