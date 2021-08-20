Шомуродов отреагировал на победу «Ромы» и дебютный гол за римлян
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов отреагировал на победу в матче против «Трабзонспора» (2:1) в раунде плей-офф Лиги конференций. В этой встрече новичок римлян забил свой первый гол в официальных играх.
Шомуродов опубликовал в Instagram фотографию с матча и поставил два эмодзи сердечки.
Напомним, Шомуродов перешел из «Дженоа» в «Рому» 2 августа. Контракт игрока рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.
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