Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Шомуродов отреагировал на победу «Ромы» и дебютный гол за римлян

00:26
Теги:

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов отреагировал на победу в матче против «Трабзонспора» (2:1) в раунде плей-офф Лиги конференций. В этой встрече новичок римлян забил свой первый гол в официальных играх.

Шомуродов опубликовал в Instagram фотографию с матча и поставил два эмодзи сердечки.

Публикация от Eldor Shomurodov (@shomurodov.eldor)

Напомним, Шомуродов перешел из «Дженоа» в «Рому» 2 августа. Контракт игрока рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Международной федерации гимнастики сообщили о непредвзятости судейства на Олимпиаде
Пнула гимнастку и говорила, что у Ашрам «нет класса». Тренера сборной Израиля могут уволить, несмотря на триумф в Токио
«Челси» — «Вильярреал»: команды назвали стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд