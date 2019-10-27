Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора к Евро-2020
Юношеская сборная России U17 проиграла Румынии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
30 октября россияне сыграют против Швейцарии, начало — в 19.00 (мск).
Сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы 10 с тремя очками после двух игр. Румыния — вторая строчка и три балла.
Чемпионат Европы U17. Группа 10
Россия U17 — Румыния U17 — 0:1 (0:0)
Гол: Панделе, 68.
Нереализованный пенальти: Бодиштяну (Румыния U17), 68 (вратарь)
Россия U17: Одоевский, Варатынов, Детенышев, Шайхтдинов, Левин (Николаев, 72), Пиняев, Соколов, Багринцев, Захарян, Лайкин, Абдулсаламов.
Предупреждения: Детенышев, 33. Шайхтдинов, 90+1.
Судья: Кайтазович (Словения).
27 октября. Могошоая. Стадион «Футбольный центр ФРФ».
Юношеская сборная России уступает сверстникам из Румынии с минимальным счётом 0:1. Следующая игра 1-го отборочного раунда ЕВРО-2020 U17 пройдёт 30 октября. Россияне сыграют против швейцарцев. Для выхода в Элитный раунд нужна только победа! pic.twitter.com/sFZHucaEsF— Сборная России (@TeamRussia) October 27, 2019
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https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/euroseventeen/2019-2020/qualify/