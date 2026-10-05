Молодежная сборная России уступила сборной Сербии

Сборная России среди игроков не старше 21 года на выезде потерпела поражение от сборной Сербии U-21 в товарищеском матче — 1:2. Игра прошла в Стара-Пазове.

Автором единственного гола российской сборной стал Александр Помалюк, который реализовал пенальти. У сербов отличились Матия Митрович (с пенальти) и Марко Величкович.

На 69-й минуте с поля были удалены Митрович и россиянин Михаил Умников.

В первом матче 2 октября молодежная сборная России обыграла Сербию со счетом 3:1, а 28 сентября победила Северную Македонию (3:2).

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