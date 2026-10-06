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Россия U-19 — Узбекистан U-19: счет и результат товарищеского матча 6 октября 2026

Юношеская сборная России обыграла Узбекистан и стала победителем турнира памяти Усманова

Руслан Минаев

Сборная России U-19 обыграла сверстников из Узбекистана на турнире памяти Мираброра Усманова — 2:0. Матчи проходили в Ташкенте.

У российской сборной голом и результативной передачей отметились Имран Фиров и Иван Возрастов. Красную карточку получил Вадим Шилов.

Россия набрала 7 очков в группе и стала победителем товарищеского турнира. Узбекистан с 5 очками на втором месте. Армения (2 очка) и Саудовская Аравия (1 очко) проведут очный матч.

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