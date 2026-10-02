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Сборная России U16 по пенальти обыграла Казахстан в товарищеском матче

Алексей Михайлов

Сборная России U16 обыграла сверстников из Казахстана в товарищеском матче 2:2, пенальти 7:6. Встреча прошла на стадионе «БИИК» в Шымкенте.

Авторами голов в составе команды Валентина Гаввы стали Иван Кузьмин и Артур Мудранов.

В серии пенальти свои удары реализовали Роберт Торини, Дмитрий Калинин, Георгий Сафронов, Денис Богатиков, Тимофей Латту, Максим Мастерной и Владислав Банников.

5 октября юношеские сборные России и Казахстана проведут еще один товарищеский матч. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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