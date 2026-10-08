Кахигао — об отсутствии спартаковцев в молодежной сборной: «Это следствие того, что было в прошлом».

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао, отвечая на вопрос «СЭ», оценил представительство спартаковцев в юношеских и молодежной сборной России во время международной паузы и рассказал о взаимодействии с Академией им. Ф.Ф. Черенкова.



На осенний сбор молодежной сборной России был вызван принадлежащий «Спартаку» вратарь Даниил Лукин, в настоящее время на правах аренды выступающий за «Тюмень». Больше никто из красно-белых в команду не попал.



— Это не сегодняшняя проблема, а следствие того, что происходило в прошлом. Естественно, это показатель работы академии, но не той что ведется в последнее время. Что до наших молодых ребят, могу назвать Никиту Массалыгу, который, возможно, тоже заслуживал вызова. Но решение принимаем не мы, а тренеры сборной. Мы заинтересованы в развитии молодежи — это важно. И «Спартак» представлен в сборных России других возрастов: Павел Полех, Иван Сорокин, Илья Иварлак. С ними мы много работаем, в том числе, индивидуально, в рамках программы Fastrack. Мне задавали вопросы о моем KPI. Так вот я уверен, что такой клуб как «Спартак» должен иметь в составе своих воспитанников. Для меня эта составляющая очень важна — я в это верю, — сказал Кахигао.



Молодежная сборная России под руководством Ивана Шабарова во время международной паузы провела три товарищеских матча. В Скопье россияне обыграли сверстников из Северной Македонии (3:2), позже в Белграде переиграв и сербов (3:1). В заключительной игре команда уступила тем же сербам (1:2). В третьем матче ворота российской сборной защищал Даниил Лукин, для которого эта игра стала дебютной за национальную команду.

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