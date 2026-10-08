Кахигао — об отсутствии спартаковцев в молодежной сборной: «Это следствие того, что было в прошлом».
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао, отвечая на вопрос «СЭ», оценил представительство спартаковцев в юношеских и молодежной сборной России во время международной паузы и рассказал о взаимодействии с Академией им. Ф.Ф. Черенкова.
На осенний сбор молодежной сборной России был вызван принадлежащий «Спартаку» вратарь Даниил Лукин, в настоящее время на правах аренды выступающий за «Тюмень». Больше никто из красно-белых в команду не попал.
— Это не сегодняшняя проблема, а следствие того, что происходило в прошлом. Естественно, это показатель работы академии, но не той что ведется в последнее время. Что до наших молодых ребят, могу назвать Никиту Массалыгу, который, возможно, тоже заслуживал вызова. Но решение принимаем не мы, а тренеры сборной. Мы заинтересованы в развитии молодежи — это важно. И «Спартак» представлен в сборных России других возрастов: Павел Полех, Иван Сорокин, Илья Иварлак. С ними мы много работаем, в том числе, индивидуально, в рамках программы Fastrack. Мне задавали вопросы о моем KPI. Так вот я уверен, что такой клуб как «Спартак» должен иметь в составе своих воспитанников. Для меня эта составляющая очень важна — я в это верю, — сказал Кахигао.
Молодежная сборная России под руководством Ивана Шабарова во время международной паузы провела три товарищеских матча. В Скопье россияне обыграли сверстников из Северной Македонии (3:2), позже в Белграде переиграв и сербов (3:1). В заключительной игре команда уступила тем же сербам (1:2). В третьем матче ворота российской сборной защищал Даниил Лукин, для которого эта игра стала дебютной за национальную команду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1