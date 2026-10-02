Игрок молодежной сборной России Бобер о победе над Сербией: «Сегодня прорвало и все этому рады»

Полузащитник молодежной сборной России Иван Бобер в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе над Сербией (3:1) в товарищеском матче.

— Соперник был серьезным. Мы изначально этого ожидали, поэтому вышли максимально заряженными, — подчеркнул Бобер. — Получилось в первом тайме забить хороших три мяча. Это поспособствовало тому, что во второй половине встречи чувствовали себя спокойнее и довели дело до конца. Хорошая игра с нашей стороны, поэтому тот матч точно можно занести в актив.

— Впервые за три матча забили с игры. Это как-то давило на вас?

— Нет, потому что на тренировках мы много забиваем. Просто сложились так обстоятельства, что до этого забивали только со стандартов. Сегодня прорвало, и все этому рады.

— Второй матч против Сербии будет сложнее?

— Главное нам правильно подготовиться к нему, чтобы не было недонастроя. Сербы действительно будут злыми, им есть что доказывать. А нам надо показать хорошую игру и победить.

Молодежные сборные России и Сербии снова сыграют между собой 5 октября. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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