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Россия U21 — Словакия U21: Хлусевич открыл счет в матче

20:37
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Полузащитник молодежной сборной России Даниил Хлусевич отличился в матче отборочного турнира Евро-2023 против команды Словакии. Он открыл счет в матче в первом тайме — 1:0.

Для Хлусевича это третий гол в этом отборочном цикле.

Чемпионат Европы U21. Группа C
12 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Литва U21 0:3 Россия U21
Россия U21 1:0 Северная Ирландия U21
Россия U21 6:0 Мальта U21
Испания U21 4:1 Россия U21
Сербия U-21 0:0 Россия U21
Россия U21
34` Хлусевич
1:0
1-й тайм 1:0
Идет 1-й тайм
Словакия U21
Словакия U21 4:0 Мальта U21
Испания U21 3:2 Словакия U21
Северная Ирландия U21 1:0 Словакия U21
Словакия U21 3:1 Литва U21
Словакия U21 6:0 Лихтенштейн U21
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Голы
Хлусевич, 34 (1:0)
Россия U21
Бориско Степанов Прохин Литвинов Сильянов Хлусевич Марадишвили Мухин Умяров Агаларов Севикян
Словакия U21
Ivan Krajcirik Ivan Mesik Оберт Sebastian Kosa Peter Kovacik Jakub Kadak Питер Покорный Samuel Lavrincik Roland Galcik Matej Trusa Adrian Kapralik
Судьи
Петер Кьерсгор

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Иван Шитик все материалы автора
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