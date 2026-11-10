Пестряков об играх молодежной сборной с Киргизией: «Не ждем легких матчей»

Полузащитник молодежной сборной России Дмитрий Пестряков рассказал об ожиданиях от товарищеских матчей против сборной Киргизии U-23.

— Что ждете от предстоящих матчей?

— Соперника уже знаем, мы с ним уже играли в прошлом году. Будет много борьбы и единоборств. Не ждем легких матчей. Мы готовы, состав у нас хороший. Нас ждут интересные игры.

— С каким настроем приехали в сборную, учитывая, что прошлый матч «Акрон» проиграл?

— Не думаю об этом уже, нужно смотреть только вперед. Впереди нас ждет важный матч с «Факелом». Но если говорить исключительно про меня, то я только недавно после травмы и мне надо набрать тонус. Так что для меня нахождение здесь — только плюс.

— Насколько ты вообще далек от оптимальной формы?

— Не сказал бы, что далеко. Набираю с каждым днем. Хочу скорее прийти к той форме, в которой был.

Молодежная сборная России проводит первую часть учебно-тренировочного сбора в Новогорске. 11 ноября команда Шабарова отправится в Турцию. 13 и 16 ноября россияне проведут товарищеские матчи со сборной Киргизии U-23.