«Милан» отчитался о годовой выручке 464,6 миллиона евро и убытке 24 миллиона евро

Совет директоров «Милана» утвердил финансовую отчетность за сезон-2025/26. Выручка клуба составила 464,6 миллиона евро, что на 6 процентов ниже рекордного показателя сезона-2024/25.

Снижение связано с тем, что «Милан» не участвовал в еврокубках. Несмотря на это, коммерческое направление показало рекордные результаты: выручка от спонсоров впервые в истории клуба превысила 100 миллионов евро, а средняя посещаемость матчей второй сезон подряд стала лучшей в Серии А — более 72 тысяч болельщиков за игру.

По данным Brand Finance, стоимость бренда «Милана» достигла рекордных 514 миллионов евро, что на 28 процентов больше, чем годом ранее. Клуб признан самым быстрорастущим футбольным брендом в мире с 2021 года.

Чистый убыток составил около 24 миллионов евро, что в клубе объясняют временным эффектом от неучастия в еврокубках. Чистый долг вырос до 145,3 миллиона евро (против 92 миллионов евро годом ранее), что связано с реализацией инвестиционной программы и проектов развития. Собственный капитал составляет 176,4 миллиона евро.