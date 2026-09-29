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«Милан» отчитался о годовой выручке 464,6 миллиона евро и убытке 24 миллиона евро

«Милан» отчитался о годовой выручке 464,6 миллиона евро и убытке 24 миллиона евро

Павел Лопатко

Совет директоров «Милана» утвердил финансовую отчетность за сезон-2025/26. Выручка клуба составила 464,6 миллиона евро, что на 6 процентов ниже рекордного показателя сезона-2024/25.

Снижение связано с тем, что «Милан» не участвовал в еврокубках. Несмотря на это, коммерческое направление показало рекордные результаты: выручка от спонсоров впервые в истории клуба превысила 100 миллионов евро, а средняя посещаемость матчей второй сезон подряд стала лучшей в Серии А — более 72 тысяч болельщиков за игру.

По данным Brand Finance, стоимость бренда «Милана» достигла рекордных 514 миллионов евро, что на 28 процентов больше, чем годом ранее. Клуб признан самым быстрорастущим футбольным брендом в мире с 2021 года.

Чистый убыток составил около 24 миллионов евро, что в клубе объясняют временным эффектом от неучастия в еврокубках. Чистый долг вырос до 145,3 миллиона евро (против 92 миллионов евро годом ранее), что связано с реализацией инвестиционной программы и проектов развития. Собственный капитал составляет 176,4 миллиона евро.

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ФК Милан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 5 4 1 0 14-3 13
2
 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Милан 5 3 2 0 10-4 11
6
 Фрозиноне 5 3 1 1 9-4 10
7
 Ювентус 5 3 1 1 8-4 10
8
 Комо 5 3 1 1 9-6 10
9
 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
11
 Аталанта 5 2 0 3 5-7 6
12
 Лечче 5 2 0 3 5-10 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Парма 5 1 1 3 4-7 4
16
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
17
 Фиорентина 5 1 1 3 6-12 4
18
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
19
 Дженоа 5 0 1 4 3-10 1
20
 Венеция 5 0 0 5 4-13 0
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38 тур
10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
11.10 13:30 Комо – Рома - : -
11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
11.10 21:45 Кальяри – Ювентус - : -
12.10 19:30 Аталанта – Венеция - : -
12.10 21:45 Торино – Удинезе - : -
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ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Романо Шмид
Романо Шмид

Фрозиноне

 3
И К Ж
Хоан Васкес
Хоан Васкес

Дженоа

 4 0 0
Габриэле Бракалья
Габриэле Бракалья

Фрозиноне

 5 0 3
Йоэль Шингтьенн
Йоэль Шингтьенн

Венеция

 5 0 3
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