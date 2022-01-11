Тренер черно-синих уже обыгрывал Аллегри в этом турнире .

В среду, 12 января, «Ювентус» и «Интер» разыграют Суперкубок Италии. Сделать ставку на Дерби Италии вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»

«Интер» и «Ювентус» сыграют 12 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало матча — в 23.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна в платном сервисе Okko-спорт.

«Интер» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч 12 января

Действующие чемпионы страны в прекрасной форме: у «Интера» 12 побед в 14 последних матчах и серия из четырех выигрышей подряд с общим счетом 11-1. Черно-синие лидируют в серии А и выглядят главным фаворитом в борьбе за скудетто.

«Ювентус» на выходных обыграл «Рому» — 4:3, и эта победа может стать переломной. «Бьянконери» уступали 1:3, но за семь минут забили три мяча и перевернули игру. Такие матчи обычно дают мощный импульс. Хотя игра в Риме показала, что «Ювентус» сейчас не в порядке.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Интер» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу миланцев — 1.75, на «Ювентус» — 4.30, на ничью — тоже 4.30.

С другой стороны, «Интер» не может обыграть «Ювентус» на протяжении четырех матчей. В игре первого круга чемпионата черно-синие были близки к победе, но Паоло Дибала сравнял счет на 89-й минуте — 1:1. Но что совершенно точно: обе команды в последнее время хороши в атаке: в четырех последних матчах «Интер» забил 11 голов, а «Ювентус» — девять.

В 2017 году нынешний тренер «Интера» — Симоне Индзаги — возглавлял римский «Лацио» и в матче за Суперкубок обыграл «Ювентус» Аллегри со счетом 2:3.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с неплохим коэффициентом 1.81.

Согласны с прогнозами или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!