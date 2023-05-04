«Ювентус» хочет выручить за Илинга 11 миллионов евро
«Ювентус» готов расстаться с хавбеком Самуэлем Илингом этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сообщению источника, туринцы хотят выручить за него 11 миллионов евро. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предпочитает более опытного Филипа Костича, а не Илинга. Недостаток игровых минут вызывает беспокойство у игрока, контракт которого с клубом действует до 30 июня 2025 года. Интересе к футболисту молодежной сборной Англии проявляют многие клубы АПЛ.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 23 играх, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|
3
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
4
|Интер
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|
5
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|
6
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|
7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|
8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
9
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|
10
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
11
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|
12
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|3 : 2
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|2 : 1
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|3 : 3
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|0 : 2
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|1 : 1
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|2 : 0
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|1 : 1
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|0 : 6
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|24
|1
|0