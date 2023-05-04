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Сегодня, 16:55

«Ювентус» хочет выручить за Илинга 11 миллионов евро

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«Ювентус» готов расстаться с хавбеком Самуэлем Илингом этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сообщению источника, туринцы хотят выручить за него 11 миллионов евро. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предпочитает более опытного Филипа Костича, а не Илинга. Недостаток игровых минут вызывает беспокойство у игрока, контракт которого с клубом действует до 30 июня 2025 года. Интересе к футболисту молодежной сборной Англии проявляют многие клубы АПЛ.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 23 играх, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Ювентус
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Неделя

«Наполи» продал все билеты на просмотр гостевого матча с «Удинезе» на домашнем стадионе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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38 тур
3.05 19:00
Аталанта – Специя
 3 : 2
3.05 19:00
Ювентус – Лечче
 2 : 1
3.05 19:00
Салернитана – Фиорентина
 3 : 3
3.05 19:00
Сампдория – Торино
 0 : 2
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
 1 : 1
3.05 22:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 0
3.05 22:00
Монца – Рома
 1 : 1
3.05 22:00
Верона – Интер
 0 : 6
4.05 21:45
Эмполи – Болонья
 - : -
4.05 21:45
Удинезе – Наполи
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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