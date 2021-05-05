Украинский хавбек «Аталанты» Коваленко показал фото с Миранчуком и Малиновским

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко опубликовал в Instagram фото со своими одноклубниками — украинцем Русланом Малиновским и россиянином Алексеем Миранчуком.

Футболисты вместе отпраздновали день рождения Малиновского, которому 4 мая исполнилось 28 лет.

В этом сезоне Миранчук участвовал в 21 матче серии А, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу. «Аталанта» набрала 69 очков в 34 турах и занимает 2-е место в турнирной таблице.