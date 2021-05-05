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Фонсека прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера «Ромы»

16:47
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост тренера римского клуба с нового сезона.

«Главное для меня — оставаться профессионалом. Я в полном порядке и чувствую себя так же, как и в первый день в «Роме». Я мотивирован и буду отдавать всего себя до последнего дня. Моуринью является отличным тренером, я думаю, что здесь у него все получится», — цитирует Фонсеку журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

6 мая «Роме» предстоит принять на своем поле «Манчестер Юнайтед» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением римского клуба со счетом 2:6.

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