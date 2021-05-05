Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Манджукич может сыграть против «Ювентуса»

12:31
Теги:

Форвард «Милана» Марио Манджукич восстановился после бронхита, сообщает Tuttosport.

34-летний хорват пропустил последний матч миланцев в чемпионате Италии против «Беневенто» (2:0). Игрок вернулся к тренировкам и может сыграть 9 мая против «Ювентуса».

В текущем сезоне Манджукич провел за «Милан» 8 матчей и не отметился результативными действиями. Он пропустил 7 игр из-за мышечной травмы.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Не стыдно проиграть. Стыдно вести себя, как «ПСЖ»
Настоящий американский колхоз. Зачем США ЮЧМ, если уровень его организации — ниже некуда?
Валиева может вернуть «Девочку на шаре» в олимпийский сезон. Нужно ли это делать?
Определились все участники «Финала четырех» Евролиги

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд