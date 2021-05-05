Манджукич может сыграть против «Ювентуса»
12:31
Форвард «Милана» Марио Манджукич восстановился после бронхита, сообщает Tuttosport.
34-летний хорват пропустил последний матч миланцев в чемпионате Италии против «Беневенто» (2:0). Игрок вернулся к тренировкам и может сыграть 9 мая против «Ювентуса».
В текущем сезоне Манджукич провел за «Милан» 8 матчей и не отметился результативными действиями. Он пропустил 7 игр из-за мышечной травмы.
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