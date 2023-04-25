Кокорин: «Моуринью суперуверенный. Я это понял по его походке»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», вспомнил матч итальянской команды с «Ромой» Жозе Моуринью.

«Помню, разминался возле Моуринью, он тогда пришел в «Рому». Жозе настолько уверен в себе, он ничего не говорит. Просто по тому, как он ходил, я понял, что он суперуверенный. «Фиорентина» начала минут 20-30 колпашить «Рому», Жозе сделал две или три замены и его команда выиграла 3:1. Это тренерский гений», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Nobel».

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года и привел команду к победе в Лиге конференций. В нынешнем сезоне римская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Байером».

В чемпионате Италии «Рома» занимает пятое место, набрав 56 очков в 31 матче.