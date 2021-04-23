Сиригу вернулся к тренировкам с «Торино» после отрицательного теста на коронавирус

Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний итальянец заразился коронавирусом в начале апреля и был изолирован от команды. Ожидается, что он сможет сыграть в матче чемпионата Италии против «Наполи» 26 апреля.

В текущем сезоне Сиригу провел 26 матчей в серии А и пропустил 48 мячей.