Сиригу вернулся к тренировкам с «Торино» после отрицательного теста на коронавирус
09:58
Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
34-летний итальянец заразился коронавирусом в начале апреля и был изолирован от команды. Ожидается, что он сможет сыграть в матче чемпионата Италии против «Наполи» 26 апреля.
В текущем сезоне Сиригу провел 26 матчей в серии А и пропустил 48 мячей.
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