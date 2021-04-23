Гасперини раскритиковал вышедших на замену игроков «Аталанты» в матче с «Ромой»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал замены в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1).
«Трудно объяснить, что произошло во втором тайме, потому что некоторые из упущенных нами моментов были настолько легкими, что их мог забить любой. Малиновский устал, у нас начинались пробелы в центре, и нам нужны были свежие ноги, однако Пашалич не стал хорошей заменой. Некоторые промахи были просто шокирующими, это недостаток концентрации. Жалко, потому что часто наши замены оказывались решающими. Нам нужно, чтобы все активизировались и вносили свой вклад, иначе это будет действительно сложно», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.
«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 65 очками в 32 матчах, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Рома» идет на седьмой строчке с 55 очками в 32 встречах.
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