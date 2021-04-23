Гасперини раскритиковал вышедших на замену игроков «Аталанты» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал замены в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1).

«Трудно объяснить, что произошло во втором тайме, потому что некоторые из упущенных нами моментов были настолько легкими, что их мог забить любой. Малиновский устал, у нас начинались пробелы в центре, и нам нужны были свежие ноги, однако Пашалич не стал хорошей заменой. Некоторые промахи были просто шокирующими, э то недостаток концентрации. Жалко, потому что часто наши замены оказывались решающими. Нам нужно, чтобы все активизировались и вносили свой вклад, иначе это будет действительно сложно», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 65 очками в 32 матчах, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Рома» идет на седьмой строчке с 55 очками в 32 встречах.