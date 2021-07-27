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Сестра Роналду госпитализирована с COVID-19. Она называла пандемию «самым большим мошенничеством»

21:15
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Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду, госпитализирована в больницу с COVID-19.

«Я болею с 17 июля, была в изоляции дома и чувствовала себя очень хорошо. Симптомы почти не проявлялись. К сожалению, с прошлой пятницы мне стало хуже. У меня началась пневмония в результате проклятого вируса. Короче, меня положили в больницу. Сейчас я, соблюдая все правила, выздоравливаю, слава богу», — написала Авейру в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

В октябре 2020 года Катя Авейру высказала мнение о пандемии коронавируса, назвав ее «самым большим мошенничеством».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CR1iZm7M4Do/

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