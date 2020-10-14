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Сестра Роналду считает пандемию коронавируса «самым большим мошенничеством»

20:22
Криштиану Роналду. Фото Goal.com.
Криштиану Роналду. Фото Goal.com.
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Сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду высказала мнение о пандемии коронавируса. Ранее брат сдал положительный тест на COVID-19.

«Если Криштиану поможет разбудить весь мир, то станет ясно, что этот португалец послан самим богом, — написала сестра игрока в stories Instagram. — Спасибо тебе! Верю, что тысячи людей поймут все про эту пандемию, тесты, меры предосторожности, как это сделала я. Это самое большое мошенничество за мою жизнь. Фраза, которую я сегодня прочитала и которой аплодировала: «хватит обманывать весь мир». Откройте глаза, пожалуйста».

Сегодня стало известно, что положительный тест сдал еще один игрок «Юве» Уэстон Маккенни. Роналду должен пробыть на самоизоляции 10 дней и пропустит как минимум два матча «Старой синьоры».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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