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Канчельскис не поедет на юбилей «Фиорентины», но планирует стажировку в клубе в ноябре

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист «Фиорентины», а ныне главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал о том, что не поедет на 100-летие итальянского клуба, которое пройдет 29 августа.

Ранее «СЭ» сообщал о приглашении форварда на юбилей.

«Стало ясно, что не еду. У нас 29 августа тур. Мы просили «Волгарь» о переносе, но не получилось. Наша великая федерация футбола тоже на это не пошла. Значит, в ноябре поеду туда на стажировку. Будем договариваться об этом. Руководство было не против, но я решил, что нужно находиться с командой. В ноябре полечу туда и повидаюсь со всеми», — сказал Канчельскис «СЭ».

Андрей Канчельскис выступал за итальянскую «Фиорентину» с января 1997 по лето 1998 года. Российский полузащитник перешел во флорентийский клуб из английского «Эвертона», а затем был продан в шотландский «Рейнджерс». За это время он провел 26 матчей за итальянский клуб и забил 2 гола.

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Андрей Канчельскис
ФК Фиорентина
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