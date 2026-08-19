Канчельскис не поедет на юбилей «Фиорентины», но планирует стажировку в клубе в ноябре
Бывший футболист «Фиорентины», а ныне главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал о том, что не поедет на 100-летие итальянского клуба, которое пройдет 29 августа.
Ранее «СЭ» сообщал о приглашении форварда на юбилей.
«Стало ясно, что не еду. У нас 29 августа тур. Мы просили «Волгарь» о переносе, но не получилось. Наша великая федерация футбола тоже на это не пошла. Значит, в ноябре поеду туда на стажировку. Будем договариваться об этом. Руководство было не против, но я решил, что нужно находиться с командой. В ноябре полечу туда и повидаюсь со всеми», — сказал Канчельскис «СЭ».
Андрей Канчельскис выступал за итальянскую «Фиорентину» с января 1997 по лето 1998 года. Российский полузащитник перешел во флорентийский клуб из английского «Эвертона», а затем был продан в шотландский «Рейнджерс». За это время он провел 26 матчей за итальянский клуб и забил 2 гола.
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12
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14
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
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|Удинезе – Комо
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|Дженоа – Наполи
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|Парма – Кальяри
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|Фрозиноне – Ювентус
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|Венеция – Лечче
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|Аталанта – Сассуоло
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