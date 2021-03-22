Неста был уволен с поста главного тренера «Фрозиноне»

Алессандро Неста 22 марта был уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Фрозиноне», сообщает официальный сайт команды. Вместе с ним клуб покинули и его помощники.

«Фрозиноне» выиграл лишь два матча из 18 последних и опустился на 12-е место в турнирной таблице серии Б.

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии Неста возглавлял «Фрозиноне» с июня 2019 года.