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Сегодня, 10:46

Мората прокомментировал слухи о расставании с женой из-за перехода в «Милан»

Виктория Кравченко
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Альваро Мората с женой.
Фото Global Look Press

Чемпион Европы в составе сборной Испании Альваро Мората расстался с супругой Элис Кампелло из-за ее нежелания переезжать в Милан.

Ранее 31-летний форвард официально перешел из «Атлетико» в «Милан».

Позже в СМИ писали, что истиной причиной расставания стала измена футболиста.

«Я опустошен, но клянусь, что никогда ей не изменял. Она самая главная женщина в моей жизни. Элис хотела остаться в Испании, ей не хотелось снова переезжать», — сказал Мората Gazzetta dello Sport.

Отметим, у Мораты на руке вытатуировано лицо Кампелло. Пара находилась в браке с 2017 года.

«Милан» объявил о переходе 31-летнего испанца в июле. Он подписал контракт сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го.

Альваро Мората
ФК Милан
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