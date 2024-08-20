Мората прокомментировал слухи о расставании с женой из-за перехода в «Милан»

Чемпион Европы в составе сборной Испании Альваро Мората расстался с супругой Элис Кампелло из-за ее нежелания переезжать в Милан.

Ранее 31-летний форвард официально перешел из «Атлетико» в «Милан».

Позже в СМИ писали, что истиной причиной расставания стала измена футболиста.

«Я опустошен, но клянусь, что никогда ей не изменял. Она самая главная женщина в моей жизни. Элис хотела остаться в Испании, ей не хотелось снова переезжать», — сказал Мората Gazzetta dello Sport.

Отметим, у Мораты на руке вытатуировано лицо Кампелло. Пара находилась в браке с 2017 года.

«Милан» объявил о переходе 31-летнего испанца в июле. Он подписал контракт сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го.