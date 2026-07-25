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Агент Лукаку: «Ромелу не может быть вторым номером в «Наполи». Он не остается там, где не нужен»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Может ли он быть вторым нападающим в «Наполи»? Конечно, нет. Это выдающийся футболист, и он неоднократно это доказывал. Он один из самых результативных форвардов в мире. Нам будет очень трудно принять подобную ситуацию. Разумеется, на старте могут существовать определенные иерархии, но затем все решает поле.

Ромелу не из тех, кто остается там, где он не нужен. Мы постараемся понять, есть ли какое-то решение. Честно говоря, мне сложно представить Ромелу в роли второго номера», — приводит слова Пасторелло Sky Sport.

Лукаку выступает за «Наполи» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний бельгиец провел 7 матчей во всех турнирах и забил один гол. Из-за повреждений он пропустил большую часть сезона.

До этого Лукаку играл за «Челси», «Рому», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вест Бромвич» и «Андерлехт».

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Ромелу Лукаку
ФК Наполи
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 Милан 9 5 3 1 18-11 18
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 Фрозиноне 9 5 2 2 22-14 17
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 Ювентус 9 4 2 3 11-10 14
9
 Торино 9 4 1 4 14-14 13
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