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Мотта — о победе над «Комо»: «Ювентус» отнесся к сопернику с таким же уважением, как и всегда»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Италии против «Комо» (3:0).

«Комо» провел прекрасный сезон в серии Б и приехал с огромным энтузиазмом. Мы отнеслись к нему с таким же уважением, как и всегда. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим числом мастеров, принимавших умные решения.

Душан Влахович провел отличный матч — как с мячом, так и без него. Он важен для нас. Кенан Йылдыз действовал на тех позициях, из которых нам нужно было выжать максимум, у него есть необходимые для этого характеристики. И его действия создавали свободные зоны для Мбангула, который мог оставаться на фланге и снабжать мячом нападающих», — приводит слова Мотты DAZN.

Матч стал для «Ювентуса» первым под руководством экс-тренера «Болоньи» Тиагу Мотты, который возглавил команду в межсезонье.

В следующем матче «Ювентус» 26 августа сыграет с «Вероной», «Комо» в этот же день встретится с «Кальяри».

Тиагу Мотта
ФК Комо
ФК Ювентус
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«Ювентус» крупно обыграл «Комо» в первом матче под руководством Мотты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
2
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
3
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
13
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
15
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
16
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
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17.08 19:30
Дженоа – Интер
 2 : 2
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 1 : 1
17.08 21:45
Милан – Торино
 2 : 2
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 0 : 0
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 1 : 1
18.08 19:30
Верона – Наполи
 3 : 0
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 0 : 0
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 3 : 1
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 0 : 4
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 3 : 0
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