«Лацио» интересуется Хамесом Родригесом

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca.

По информации источника, «Лацио» и несколько мексиканских клубов проявляют интерес к 35-летнему колумбийцу, который несколько дней назад покинул «Миннесоту Юнайтед» и стал свободным агентом.

Хамес с февраля выступал за американский клуб. Он сыграл в 6 матчах МЛС и сделал две голевые передачи. На ЧМ-2026 Хамес принял участие в пяти матчах, но не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.