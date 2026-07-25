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25 июля, 06:50

«Лацио» интересуется Хамесом Родригесом

Евгений Козинов
Корреспондент
Хамес Родригес.
Фото Getty Images

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca.

По информации источника, «Лацио» и несколько мексиканских клубов проявляют интерес к 35-летнему колумбийцу, который несколько дней назад покинул «Миннесоту Юнайтед» и стал свободным агентом.

Хамес с февраля выступал за американский клуб. Он сыграл в 6 матчах МЛС и сделал две голевые передачи. На ЧМ-2026 Хамес принял участие в пяти матчах, но не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Хамес Родригес.Хамес Родригес покинул «Миннесоту»

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Хамес Родригес
Футбол
ФК Лацио
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