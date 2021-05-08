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Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Пармой»

19:10
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«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на матч 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Матч «Парма» — «Аталанта» состоится завтра, 9 мая. Начало встречи — в 16:00.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1391064046527553539

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