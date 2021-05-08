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«Фиорентина» — «Лацио»: Кокорин попал в число запасных

20:53
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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«Фиорентина» примет «Лацио» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команды.

Российский полузащитник «фиалок» Александр Кокорин попал в число запасных.

30-летний футболист пропустил в общей сложности девять матчей. Кокорин принял участие всего в трех играх с момента своего перехода в команду из московского «Спартака» в конце января и в последний раз выходил на поле 3 марта.

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