«Фиорентина» примет «Лацио» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команды.

Российский полузащитник «фиалок» Александр Кокорин попал в число запасных.

30-летний футболист пропустил в общей сложности девять матчей. Кокорин принял участие всего в трех играх с момента своего перехода в команду из московского «Спартака» в конце января и в последний раз выходил на поле 3 марта.