«Фиорентина» — «Лацио»: Кокорин попал в число запасных
20:53
«Фиорентина» примет «Лацио» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команды.
Российский полузащитник «фиалок» Александр Кокорин попал в число запасных.
30-летний футболист пропустил в общей сложности девять матчей. Кокорин принял участие всего в трех играх с момента своего перехода в команду из московского «Спартака» в конце января и в последний раз выходил на поле 3 марта.
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