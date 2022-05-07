Марек Хамшик прокомментировал игру «Наполи» в этом сезоне

Бывший игрок «Наполи» Марек Хамшик высказался о результатах команды в серии А.

«Разочарован ли я тем, что «Наполи» не борется за титул? Я не соглашусь, почти весь сезон команда претендовала на победу. Настрой есть, игра есть, условия есть, Спаллетти создал их. «Наполи» уже много лет в борьбе, в 2018 году титул был очень близок, — цитирует Хамшика Corriere dello Sport.

«Наполи» после 35 туров серии А занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 70 очков.