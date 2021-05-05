Матерацци был бы удивлен, если бы Моуринью возглавил «Ювентус»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци прокомментировал назначение Жозе Моуринью на должность главного тренера «Ромы».

« Я был бы удивлен, если бы он возглавил «Ювентус». Для болельщиков «Интера» было бы хуже, если бы он ушел в «Милан» или «Юве». Так что, я думаю, они поймут его. Он очень много сделал для «Интера».

У Жозе многое поставлено на карту. Пару лет он не соответствовал своей стоимости. Этого недостаточно, чтобы усомниться в нем, однако теперь он должен доказать эту ценность » , — приводит слова Матерацци La Gazzetta dello Sport.

4 мая «Рома» объявила о том, что Моуринью влзглавит клуб с сезона-2021/22. Послежним местом работы португальского специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул 19 апреля 2021 года.

Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 года, став вместе с клубом чемпионом Италии и обладателем Лиги чемпионов.