Матерацци был бы удивлен, если бы Моуринью возглавил «Ювентус»
Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци прокомментировал назначение Жозе Моуринью на должность главного тренера «Ромы».
«Я был бы удивлен, если бы он возглавил «Ювентус». Для болельщиков «Интера» было бы хуже, если бы он ушел в «Милан» или «Юве». Так что, я думаю, они поймут его. Он очень много сделал для «Интера».
У Жозе многое поставлено на карту. Пару лет он не соответствовал своей стоимости. Этого недостаточно, чтобы усомниться в нем, однако теперь он должен доказать эту ценность», — приводит слова Матерацци La Gazzetta dello Sport.
4 мая «Рома» объявила о том, что Моуринью влзглавит клуб с сезона-2021/22. Послежним местом работы португальского специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул 19 апреля 2021 года.
Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 года, став вместе с клубом чемпионом Италии и обладателем Лиги чемпионов.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю