«Ювентус» — «Интер»: видеообзор матча серии А

«Ювентус» проиграл на своем поле «Интеру» (0:1) в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Автором единственного гола стал полузащитник Хакан Чалханоглу: он отличился с пенальти, который пришлось перебивать.

В этой игре миланская команда прервала 16-матчевую беспроигрышную серию туринцев в Серии А. В последний раз «Ювентус» проигрывал в чемпионате Италии в конце ноября прошлого года.

«Интер» набрал 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» (59) идет четвертым.