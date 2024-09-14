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«Болонья» ушла от поражения в матче с «Комо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Болонья» на выезде сыграла вничью с «Комо» в матче 4-го тура серии А — 2:2.

Гости уступали со счетом 0:2 к 76-й минуте, но сумели отыграться благодаря голам Сантьяго Кастро и Сэмюэла Айлинга (90+1-я минута).

У хозяев отличился Патрик Кутроне (53-я). Еще один мяч на 5-й минуте в свои ворота забил Николо Казале.

«Болонья» (3 очка) поднялась на 14-е место в серии А. «Комо» (2) идет предпоследним в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 4-й тур
14 сент, 16:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
2:2
Болонья

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Болонья
ФК Комо
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