«Болонья» ушла от поражения в матче с «Комо»

«Болонья» на выезде сыграла вничью с «Комо» в матче 4-го тура серии А — 2:2.

Гости уступали со счетом 0:2 к 76-й минуте, но сумели отыграться благодаря голам Сантьяго Кастро и Сэмюэла Айлинга (90+1-я минута).

У хозяев отличился Патрик Кутроне (53-я). Еще один мяч на 5-й минуте в свои ворота забил Николо Казале.

«Болонья» (3 очка) поднялась на 14-е место в серии А. «Комо» (2) идет предпоследним в турнирной таблице.