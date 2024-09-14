«Болонья» ушла от поражения в матче с «Комо»
«Болонья» на выезде сыграла вничью с «Комо» в матче 4-го тура серии А — 2:2.
Гости уступали со счетом 0:2 к 76-й минуте, но сумели отыграться благодаря голам Сантьяго Кастро и Сэмюэла Айлинга (90+1-я минута).
У хозяев отличился Патрик Кутроне (53-я). Еще один мяч на 5-й минуте в свои ворота забил Николо Казале.
«Болонья» (3 очка) поднялась на 14-е место в серии А. «Комо» (2) идет предпоследним в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
|И
|В
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|
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|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-0
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
8
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
9
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
13
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
14
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
15
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
18
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
19
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
20
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
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|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|- : -
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|- : -
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|- : -
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|- : -
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|- : -
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
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