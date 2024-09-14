«Ювентус» не смог обыграть «Эмполи» в гостевом матче серии А
«Эмполи» и «Ювентус» поделили очки в матче 4-го тура чемпионата Италии — 0:0.
«Эмполи» набрал шесть очков и расположился на седьмом месте в таблице серии А. «Ювентус» идет первым с восемью баллами.
В ближайшем матче внутреннего первенства «Эмполи» сыграет на выезде с «Кальяри» 20 сентября, а «Ювентус» на следующий день примет «Наполи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
2
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
7
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
9
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
13
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
14
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
15
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
18
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
19
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
20
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 0
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|- : -
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|- : -
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|- : -
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|- : -
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|- : -
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
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