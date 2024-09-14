«Ювентус» не смог обыграть «Эмполи» в гостевом матче серии А

«Эмполи» и «Ювентус» поделили очки в матче 4-го тура чемпионата Италии — 0:0.

«Эмполи» набрал шесть очков и расположился на седьмом месте в таблице серии А. «Ювентус» идет первым с восемью баллами.

В ближайшем матче внутреннего первенства «Эмполи» сыграет на выезде с «Кальяри» 20 сентября, а «Ювентус» на следующий день примет «Наполи».