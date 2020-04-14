Все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери сообщил, что все футболисты команды, которые заразились коронавирусом, уже излечились от инфекции.

— Все наши футболисты излечились, — цитирует Football Italia Раньери. — Было грустно узнать, что некоторые из них все же заразились, но теперь, слава богу, все в порядке. Я разговаривал с этими игроками время от времени, они сохраняли боевой дух.

Первым футболистом «Сампдории», заразившимся коронавирусом, стал форвард Маноло Габбьядини. Позднее стало известно о том, что инфекцией заражены 6 футболистов команды.

По данным Worldometers на утро 14 апреля, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. За весь период в стране зарегистрировано 159 516 случаев заражения инфекцией, это третий показатель в мире. Всего в Италии умерло 20 465 человек, выздоровело 35 435 людей.