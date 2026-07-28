Раньери станет новым техническим директором Итальянской федерации футбола

Клаудио Раньери займет должность технического директора Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщил президент организации Джованни Малаго на собрании совета.

На этом посту 74-летний итальянец сменит Паоло Мальдини.

«Мне нужен был человек, с которым можно разделить выбор тренера. Этот человек — Клаудио Раньери», — приводит журналист Танкреди Палмери слова Малаго.

Ранее Мальдини и его советник Леонардо подали в отставку после скандала с Андреа Пирло, который был близок к назначению главным тренером сборной Италии. Оба функционера провели в должности всего две недели.

Во вторник журналист Фабрицио Романо сообщил, что сборную Италии возглавит бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини.