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Раньери станет новым техническим директором Итальянской федерации футбола

Алина Савинова

Клаудио Раньери займет должность технического директора Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщил президент организации Джованни Малаго на собрании совета.

На этом посту 74-летний итальянец сменит Паоло Мальдини.

«Мне нужен был человек, с которым можно разделить выбор тренера. Этот человек — Клаудио Раньери», — приводит журналист Танкреди Палмери слова Малаго.

Ранее Мальдини и его советник Леонардо подали в отставку после скандала с Андреа Пирло, который был близок к назначению главным тренером сборной Италии. Оба функционера провели в должности всего две недели.

Во вторник журналист Фабрицио Романо сообщил, что сборную Италии возглавит бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини.

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Футбол
Сборная Италии по футболу
Клаудио Раньери
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Экс-тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8
 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16
 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17
 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19
 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20
 Венеция 10 1 0 9 6-20 3
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6.11 22:45 Венеция – Удинезе - : -
7.11 17:00 Кальяри – Фрозиноне - : -
7.11 17:00 Торино – Лечче - : -
7.11 20:00 Парма – Болонья - : -
7.11 22:45 Рома – Сассуоло - : -
8.11 14:30 Наполи – Лацио - : -
8.11 17:00 Дженоа – Милан - : -
8.11 17:00 Монца – Аталанта - : -
8.11 20:00 Интер – Комо - : -
8.11 22:45 Фиорентина – Ювентус - : -
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Г
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Монца

 9
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Рома

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Антонио Раймондо
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Рома

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И К Ж
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Сассуоло

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