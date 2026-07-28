Мостовой назвал отличным назначение Манчини в сборную Италии: «Это вам не случайно попавший Нагельсманн»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

По данным Фабрицио Романо, о назначении 61-летнего специалиста будет объявлено в ближайшее время.

«Отлично оценю назначение Манчини. Это звезда. Отличный вариант. Уже даже в Италии ищут именно футбольных людей. Это не Нагельсманн, который случайно попал в сборную Германии со своими агентами. Ужас. В Италии и Франции такое не проскочит. Там легенд своих уважают и знают, кто, как и где играл. А как же отношение к Пирло? Федерация была вправе так поступить с Андреа. У них свои законы. А Манчини — отличный вариант», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Манчини работал в «Лацио», «Фиорентине», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае», «Зените» и «Аль-Садде». Также он занимал пост главного тренера сборных Италии и Саудовской Аравии.

Манчини тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Вместе с ним национальная команда выиграла Евро-2020 и дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2020/21 и 2022/23).