Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Мостовой назвал отличным назначение Манчини в сборную Италии: «Это вам не случайно попавший Нагельсманн»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

По данным Фабрицио Романо, о назначении 61-летнего специалиста будет объявлено в ближайшее время.

«Отлично оценю назначение Манчини. Это звезда. Отличный вариант. Уже даже в Италии ищут именно футбольных людей. Это не Нагельсманн, который случайно попал в сборную Германии со своими агентами. Ужас. В Италии и Франции такое не проскочит. Там легенд своих уважают и знают, кто, как и где играл. А как же отношение к Пирло? Федерация была вправе так поступить с Андреа. У них свои законы. А Манчини — отличный вариант», — сказал Мостовой «СЭ».

Роберто Манчини и&nbsp;Антонио Конте.Кто возглавит сборную Италии после скандала Пирло с российской компанией? Есть очевидный фаворит

Ранее Манчини работал в «Лацио», «Фиорентине», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае», «Зените» и «Аль-Садде». Также он занимал пост главного тренера сборных Италии и Саудовской Аравии.

Манчини тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Вместе с ним национальная команда выиграла Евро-2020 и дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2020/21 и 2022/23).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Капризов идет в темпе Малкина. Кого из русских легенд НХЛ он обгонит в ближайшие годы?
Финляндия пригрозила, что не пустит россиян на турниры в 2027 году. А Германия может отказаться от ЧМ по хоккею
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Романо: Манчини станет главным тренером сборной Италии

Раньери станет новым техническим директором Итальянской федерации футбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8
 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 9 3 2 4 16-17 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
16
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
17
 Парма 9 1 2 6 5-15 5
18
 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
19
 Фиорентина 9 1 2 6 11-21 5
20
 Венеция 10 1 0 9 6-20 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.10 17:00 Болонья – Монца 2 : 1
31.10 20:00 Удинезе – Рома 2 : 5
31.10 22:45 Милан – Интер 3 : 1
1.11 14:30 Комо – Венеция 1 : 0
1.11 17:00 Фрозиноне – Торино 2 : 0
1.11 17:00 Лацио – Кальяри 2 : 1
1.11 20:00 Лечче – Дженоа 1 : 2
1.11 22:45 Ювентус – Наполи 2 : 0
2.11 20:30 Сассуоло – Фиорентина - : -
2.11 22:45 Аталанта – Парма - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 9
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
П
Хуан Миранда
Хуан Миранда

Болонья

 5
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 5
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 8 1 3
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 7 1 1
Кристиан Торстведт
Кристиан Торстведт

Сассуоло

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости