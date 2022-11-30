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Сегодня, 00:20

«Интер» интересуется полузащитником «Барселоны» Кессье

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье находится в сфере интересов «Интера», сообщает Calciomercato.

Сам футболист готов рассмотреть вариант перехода в другой клуб, где он сможет получать больше игрового времени.

Ранее сообщалось, что на 25-летнего ивуарийца также претендуют «Фулхэм» и «Астон Вилла».

В этом сезоне Кессье сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 мллионов евро.

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