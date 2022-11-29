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«Рома» хочет выкупить Вайналдума у «ПСЖ». Игрок восстанавливается после серьезной травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» обсуждает с «ПСЖ» выкуп полузащитника Джорджиньо Вайналдума, сообщает Calciomercato.

Контакты с парижским клубом ведет спортивный директор римлян Тьягу Пинту.

В договоре Вайналдума, который находится в «Роме» на правах аренды, есть опция выкупа в размере 8 миллионов евро. В рамках переговорного процесса «Рома» рассчитывает получить скидку.

В нынешнем сезоне Вайналдум принял участие в одном матче за «Рому» в серии А и не отметился результативными действиями. Он получил серьезную травму на тренировке римской команды.

Джорджиньо Вайналдум
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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