Рибери получил травму на тренировке «Салернитаны»
38-летний Франк Рибери получил травму на тренировке «Салернитаны»
12 октября, 01:08
Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
38-летний футболист почувствовал дискомфорт и не довел занятие до конца, досрочно покинув поле. Рибери отправился в клинику для обследования голеностопа.
Напомним, француз присоединился к «Салернитане» в сентябре в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 4 матча.
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