Рибери получил травму на тренировке «Салернитаны»

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний футболист почувствовал дискомфорт и не довел занятие до конца, досрочно покинув поле. Рибери отправился в клинику для обследования голеностопа.

Напомним, француз присоединился к «Салернитане» в сентябре в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 4 матча.