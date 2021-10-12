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Рибери получил травму на тренировке «Салернитаны»

38-летний Франк Рибери получил травму на тренировке «Салернитаны»
12 октября, 01:08
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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний футболист почувствовал дискомфорт и не довел занятие до конца, досрочно покинув поле. Рибери отправился в клинику для обследования голеностопа.

Напомним, француз присоединился к «Салернитане» в сентябре в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 4 матча.

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Иван Шитик все материалы автора

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