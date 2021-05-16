Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:2).

«Рома» дважды пробила по воротам и забила два гола, во втором тайме у нас не хватило моральных сил среагировать на неудачи. Поражение не имеет большого значения для таблицы, но обидно проиграть дерби в предпоследнем туре сезона. Я думаю, что мы потеряли путевку в Лигу чемпионов еще во Флоренции, так что проблема была не в этом. Мы хотели выиграть дерби", — приводи слова Индзаги DAZN.

«Рома» с 61 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Лацио» с 67 очками — на шестой строчке.