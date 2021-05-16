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Ассистент Конте доволен игрой «Интера» в матче против «Ювентуса»

08:45
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Кристиан Стеллини, ассистент главного тренера «Интера» Антонио Конте, прокомментировал результат матча 37-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:3).

«Мы продолжали праздновать чемпионство. Для нас было важно приехать сюда и все прояснить. Команда сыграла хорошо вне зависимости от частных эпизодов. Не наше дело обсуждать, что произошло в спорных ситуациях. На протяжении матча было много различных эпизодов, и неправильно фокусироваться лишь на каком-то одном. Мы хотели приехать и доказать, что мы сильнейшая команда, отдать должное нашему трофею.

Парни провели отличный матч, хотя всегда есть куда расти. В прошлом сезоне мы стали вторыми в серии А и дошли до финала Лиги Европы. В этом сезоне мы чемпионы Италии.

К матчам Лиги чемпионов нам надо повысить планку, улучшить подход к важным играм. В этом сезоне мы создавали много моментов, но не хватало качественной реализации. Тут важен опыт», - приводит слова Стеллини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

У «Интера» 88 очков, команда уже обеспечила себе чемпионство. «Ювентус» набрал 75 очков и поднялся на четвертое место, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170704/stellini-%E2%80%98-incidents-are-clear%E2%80%99

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