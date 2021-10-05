Дибала может успеть восстановиться от травмы к матчу с «Ромой»
17:26
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может вернуться в состав команды в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Ромы», сообщает Sportmediaset.
По информации источника, Дибала быстро восстанавливается после травмы и сможет выйти на поле после перерыва на сборные.
Аргентинец получил травму в матче 6-го тура серии А с «Сампдорией» (3:2). У него выявили удлинение полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за этого он пропускал матчи против «Челси» в Лиге чемпионов и «Торино» в чемпионате Италии.
Встреча «Ювентус» — «Рома» состоится 17 октября в 21:45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/juventus/dybala-rinnovo-vicino-e-recupero-in-vista-c-e-speranza-per-la-roma_39069033-202102k.shtml
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