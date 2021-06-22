Чалханоглу рассказал, почему перешел из «Интера» в «Милан»

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился эмоциями после подписания трехлетнего контракта с «Интером».

«Я очень счастлив, что оказался в «Интере». Это большой клуб с отличной командой и болельщиками. Понимаю, что переход в такой клуб — это серьезное испытание. Первый год в Италии был для меня очень трудным, ведь я не говорил на итальянском. Но сейчас я приобрел много друзей в Милане, в том числе и вне поля.

Мне нравится, что у «Интера» большие амбиции. Я намерен что-нибудь выиграть во время пребывания в Италии. Хочу добавить этому клубу в качестве и количестве. Знаю, что мне нужно много работать, потому что никто мне не собирается дарить место в основном составе. Если буду много работать, то обязательно получу свой шанс", — цитирует Чалханоглу официальный сайт клуба.

Через неделю истекает контракт игрока с «Миланом», после чего он станет свободным агентом. Ранее он отказался продлевать соглашение.

В сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за «Милан», на его счету 9 голов и 12 результативных передач.