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«Парма» провела презентацию Буффона в качестве нового игрока команды

01:00
Джанулиджи Буффон. Фото ФК «Парма».
Джанулиджи Буффон. Фото ФК «Парма».
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Новичок «Пармы» голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в расположение клуба. По этому случаю была устроена специальная презентация.

43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.

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