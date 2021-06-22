«Торино» готов продать Белотти за 34 миллиона евро
21:28
«Торино» готов продать нападающего Андреа Белотти этим летом. Но клуб хочет получить за 27-летнего форварда сборной Италии минимум 34 миллиона евро, сообщает Tuttosport.
На игрока претендуют «Милан» и «Рома». Они готовы заплатить за футболиста, чей контракт с туринским клубом истекает летом 2022 года, 15 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Белотти провел 36 матчей за «Торино», на его счету 13 голов и 7 результативных передач.
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