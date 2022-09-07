«Лейпциг» объявил об отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера команды

«Лейпциг» объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

Вместе с 36-летним специалистом клуб покинули его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Тедеско возглавлял «Лейпциг» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Германии в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне «Лейпциг» одержал 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

«Лейпциг» стал первой командой для Тедеско после ухода из «Спартака». Немец работал в московском клубе с октября 2019 года по май 2021 года.