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7 сентября, 11:14

«Лейпциг» объявил об отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера команды

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

«Лейпциг» объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

Вместе с 36-летним специалистом клуб покинули его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Тедеско возглавлял «Лейпциг» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Германии в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне «Лейпциг» одержал 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

«Лейпциг» стал первой командой для Тедеско после ухода из «Спартака». Немец работал в московском клубе с октября 2019 года по май 2021 года.

Футбол
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 5 4 0 1 8-4 12
2
 Фрайбург 5 4 0 1 10-5 12
3
 Бавария 5 3 2 0 17-3 11
4
 Унион Б 5 3 2 0 12-4 11
5
 Майнц 5 3 1 1 5-5 10
6
 Кельн 5 2 3 0 10-6 9
7
 Хоффенхайм 5 3 0 2 8-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 2 2 1 11-11 8
9
 Боруссия М 5 2 2 1 7-5 8
10
 Вердер 5 2 2 1 12-10 8
11
 РБ Лейпциг 5 1 2 2 6-9 5
12
 Герта 5 1 1 3 4-6 4
13
 Штутгарт 5 0 4 1 4-5 4
14
 Аугсбург 5 1 0 4 3-10 3
15
 Шальке 5 0 3 2 5-12 3
16
 Байер 5 1 0 4 6-9 3
17
 Вольфсбург 5 0 2 3 4-10 2
18
 Бохум 5 0 0 5 3-15 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 21:30
Вердер – Аугсбург
 - : -
10.09 16:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
10.09 16:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
10.09 16:30
Герта – Байер
 - : -
10.09 16:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
10.09 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
10.09 19:30
Шальке – Бохум
 - : -
11.09 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.09 18:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
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Г
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 5
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 5
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 4
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 4
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Теосон Жордан Сьебатше

Теосон Жордан Сьебатше

Унион Б

 3
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 3 1 1
Лука Пфайффер

Лука Пфайффер

Штутгарт

 3 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 3 1 0
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