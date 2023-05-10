В «Баварии» рассказали о будущем хавбека Мюллера

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем полузащитника команды Томаса Мюллера.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду по окончании сезона.

«Этого не случится. Мюллер сейчас в хорошей форме, он не травмируется и имеет сильный характер. Этот футболист важен для нашего клуба. Уверен, Томас сыграет за «Баварию» еще много матчей», — передает слова Оливера Bayern & Germany.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года.

В текущем сезоне он сыграл за мюнхенскую команду 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.