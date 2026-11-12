Зюле: «За карьеру я слишком часто выпивал по три бутылки пива в день»
Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле, завершивший профессиональную карьеру после сезона-2025/26, рассказал, что не соблюдал спортивный режим, когда был профессиональным футболистом.
«Возможно, за время профессиональной карьеры я слишком часто выпивал по три бутылки пива в день и ходил в McDonald's. Я не хотел говорить себе: «Следующие 15 лет я буду жить только ради этого». Жизнь слишком коротка», — рассказал Зюле на подкасте After the Final Whistle.
31-летний немец сейчас выступает за любительский «Тьефенбах». На профессиональном уровне он провел за «Хоффенхайм», «Боруссию» и «Баварию» 398 матчей, забил 18 голов и сделал 14 голевых передач. За сборную Германии он в 49 матчах забил 1 гол.
Вместе с «Баварией» Зюле пять раз выигрывал чемпионат Германии, дважды — Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Германии (четыре раза), Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|9
|6
|3
|0
|29-9
|21
|
2
|Боруссия Д
|9
|6
|3
|0
|16-7
|21
|
3
|Фрайбург
|9
|6
|1
|2
|20-10
|19
|
4
|РБ Лейпциг
|9
|6
|0
|3
|27-13
|18
|
5
|Байер
|9
|5
|1
|3
|20-17
|16
|
6
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|17-15
|15
|
7
|Эльферсберг
|9
|4
|1
|4
|17-18
|13
|
8
|Штутгарт
|9
|4
|0
|5
|15-15
|12
|
9
|Хоффенхайм
|9
|4
|0
|5
|16-17
|12
|
10
|Айнтрахт Ф
|9
|3
|3
|3
|15-20
|12
|
11
|Гамбург
|9
|4
|0
|5
|10-20
|12
|
12
|Майнц
|9
|3
|1
|5
|18-19
|10
|
13
|Падерборн
|9
|2
|4
|3
|8-11
|10
|
14
|Аугсбург
|9
|2
|3
|4
|20-20
|9
|
15
|Кельн
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|
16
|Унион Б
|9
|1
|4
|4
|7-21
|7
|
17
|Шальке
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|
18
|Боруссия М
|9
|1
|1
|7
|12-25
|4
|20.11
|22:30
|Бавария – Кельн
|- : -
|21.11
|17:30
|Боруссия М – Боруссия Д
|- : -
|21.11
|17:30
|Байер – Падерборн
|- : -
|21.11
|17:30
|Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|21.11
|17:30
|Эльферсберг – Фрайбург
|- : -
|21.11
|17:30
|Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|21.11
|20:30
|Шальке – Штутгарт
|- : -
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Майнц
|- : -
|22.11
|19:30
|Вердер – Гамбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Патрик Шик
Байер
|8
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0
|
|
Абдулай Джума Ба
Аугсбург
|3
|1
|0
Судейство