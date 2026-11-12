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Зюле: «За карьеру я слишком часто выпивал по три бутылки пива в день»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле, завершивший профессиональную карьеру после сезона-2025/26, рассказал, что не соблюдал спортивный режим, когда был профессиональным футболистом.

«Возможно, за время профессиональной карьеры я слишком часто выпивал по три бутылки пива в день и ходил в McDonald's. Я не хотел говорить себе: «Следующие 15 лет я буду жить только ради этого». Жизнь слишком коротка», — рассказал Зюле на подкасте After the Final Whistle.

31-летний немец сейчас выступает за любительский «Тьефенбах». На профессиональном уровне он провел за «Хоффенхайм», «Боруссию» и «Баварию» 398 матчей, забил 18 голов и сделал 14 голевых передач. За сборную Германии он в 49 матчах забил 1 гол.

Вместе с «Баварией» Зюле пять раз выигрывал чемпионат Германии, дважды — Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Германии (четыре раза), Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Лукас Подольски, Джеймс Милнер, Вагнер Лав, Михаил Кержаков. Кто завершил карьеру в 2026 году: Подольски, Милнер, Янг, Оскар, Вагнер Лав, Кержаков и еще 20 игроков

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Никлас Зюле
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2
 Боруссия Д 9 6 3 0 16-7 21
3
 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4
 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5
 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6
 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7
 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8
 Штутгарт 9 4 0 5 15-15 12
9
 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10
 Айнтрахт Ф 9 3 3 3 15-20 12
11
 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12
 Майнц 9 3 1 5 18-19 10
13
 Падерборн 9 2 4 3 8-11 10
14
 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15
 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16
 Унион Б 9 1 4 4 7-21 7
17
 Шальке 9 1 3 5 5-11 6
18
 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4
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33 тур
34 тур
20.11 22:30 Бавария – Кельн - : -
21.11 17:30 Боруссия М – Боруссия Д - : -
21.11 17:30 Байер – Падерборн - : -
21.11 17:30 Айнтрахт Ф – Хоффенхайм - : -
21.11 17:30 Эльферсберг – Фрайбург - : -
21.11 17:30 Унион Б – РБ Лейпциг - : -
21.11 20:30 Шальке – Штутгарт - : -
22.11 17:30 Аугсбург – Майнц - : -
22.11 19:30 Вердер – Гамбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 8
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 6
П
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 8
Антонио Нуса
Антонио Нуса

РБ Лейпциг

 7
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 6
И К Ж
Феликс Удуохай
Феликс Удуохай

Унион Б

 6 1 3
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 2 1 0
Абдулай Джума Ба
Абдулай Джума Ба

Аугсбург

 3 1 0
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