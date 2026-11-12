Зюле: «За карьеру я слишком часто выпивал по три бутылки пива в день»

Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле, завершивший профессиональную карьеру после сезона-2025/26, рассказал, что не соблюдал спортивный режим, когда был профессиональным футболистом.

«Возможно, за время профессиональной карьеры я слишком часто выпивал по три бутылки пива в день и ходил в McDonald's. Я не хотел говорить себе: «Следующие 15 лет я буду жить только ради этого». Жизнь слишком коротка», — рассказал Зюле на подкасте After the Final Whistle.

31-летний немец сейчас выступает за любительский «Тьефенбах». На профессиональном уровне он провел за «Хоффенхайм», «Боруссию» и «Баварию» 398 матчей, забил 18 голов и сделал 14 голевых передач. За сборную Германии он в 49 матчах забил 1 гол.

Вместе с «Баварией» Зюле пять раз выигрывал чемпионат Германии, дважды — Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Германии (четыре раза), Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.