«Айнтрахт» объявил об уходе главного тренера Гласнера в конце сезона

«Айнтрахт» объявил о том, что главный тренер Оливер Гласнер покинет клуб в конце сезона.

Спортивный директор «Айнтрахта» рассказал, что настроен на совместную работу, направленную на успешное завершение сезона и прощание с тренером на хорошей ноте.

Контракт со специалистом действовал до лета 2024 года.

48-летний австриец возглавляет «Айнтрахт» с 2021 года. Гласнер привел клуб к победе в Лиге Европы сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что на 48-летнего специалиста претендует «Тоттенхэм».